«ПЕТРОНАС» в Туркменистане приглашает на работу специалиста

«ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» объявила об открытии вакансии специалиста по проектированию и строительству инженерных сооружений на нефтегазовых объектах в поселке Киянлы. Объявление об этом появилось в газете «Нейтральный Туркменистан».

Кандидат должен иметь высшее образование в соответствующей области и не менее 7 лет опыта в нефтегазовой отрасли. Согласно объявлению, компания рассматривает резюме соискателей, свободно владеющих английским языком и имеющих навыки работы с программами MS Office.

Желающим принять участие в отборе необходимо заполнить анкету, которую можно получить на сайте petronas.com.my или в ашхабадском офисе компании по адресу: Туркменбаши шаёлы, д.81.

Заявки на вакансию принимаются в течение двух недель после 30 апреля. Отправить анкету можно по электронной почте recruitment.tm@petronas.com.my с указанием ФИО и названия должности в теме письма.

Лишь квалифицированные кандидаты, полностью соответствующие требованиям, будут приглашены на собеседование в компанию «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд», отмечается в объявлении.