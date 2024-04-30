Назик Атамырадова стала лучшим школьным библиотекарем в Туркменистане

По результатам проведенного в Туркменистане национального конкурса среди специалистов школьных библиотек были определены победители.

Гран при конкурса на профессиональную компетенцию присужден Назик Атамырадовой — библиотекарю средней школы №47 имени Юнуса Эмре города Ашхабада.

I место заняла библиотекарь 36-й средней школы по иностранным языкам города Дашогуза Мяхриджемал Реджепова.

II место присудили Джемиле Чюриевой — библиотекарю 1-го Специализированного учебно-воспитательного комплекса города Аркадаг.

III место завоевала Огулкейк Токурова – библиотекарь специализированной средней школы № 3 города Байрамали.

Поощрительными призами награждены библиотекари 27-й средней школы Чарджевского этрапа, 16-й средней специализированной школы с уклоном на иностранные языки в Балканабате и 42-й средней школы с углубленным изучением английского языка Гекдепинского этрапа имени А.Сахетмырадова.