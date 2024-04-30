Довлетджан Ягшимурадов проведет следующий бой 22 июня на турнире PFL 5

Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов 22 июня по ашхабадскому времени на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити выйдет на поединок против камерунца Симона Бийонга.

Свой последний бой Ягшимурадов провел против представителя Словении Джейкоба Недо 13 апреля на турнире PFL 2. В этом поединке, не продлившемся и раунда, Довлетджан одержал победу техническим нокаутом. На его счету 22 победы, 7 поражений и одна ничья.

Бийонг в последний раз выходил в клетку против Антонио Карлос Джуниора на том же турнире PFL 2. Этот бой, который был остановлен в первом раунде, завершился в пользу Антонио. В активе Симона 9 побед и четыре поражения.