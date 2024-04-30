В этрапе на юге Туркменистана близится к завершению сев хлопчатника

В Серахсском этрапе Ахалского велаята Туркменистана подходит к завершению сев хлопчатника на площади 18 тысяч гектаров, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Арендаторы, механизаторы и работники государственных предприятий прилагают все усилия, чтобы успешно завершить эту важнейшую сельскохозяйственную кампанию в оптимальные сроки для получения обильных урожаев.

Посевную кампанию форсирует высокий потенциал машинно-тракторного парка региона. С его помощью своевременно были проведены зяблевая вспашка, планировка полей, поверхностная обработка почвы и другие агромероприятия. В севе задействованы 56 посевных агрегатов под управлением опытных механизаторов.

Принятое 9 февраля Постановление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о значительном увеличении закупочных цен на хлопок стало дополнительным стимулом для хлопкоробов трудиться с максимальной отдачей.