В северном регионе Туркменистана готовятся ввести в эксплуатацию новый жилой массив

В административном центре Дашогузского велаята Туркменистана близится к завершению строительство первого этапа нового жилого комплекса вдоль автотрассы в международный аэропорт. К настоящему времени строительно-монтажные работы практически завершены, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Десятки современных многоквартирных домов готовы к эксплуатации. Они отличаются просторной планировкой и повышенным комфортом. Также готовы к вводу в строй новая школа на 600 мест и детский сад на 240 мест. В комплексе прокладываются километры инженерных сетей, автодорог и тротуаров. На первом этапе построено около 11 км дорог различного назначения.

По завершении строительства комплекс на 71 гектаре будет состоять из 70 четырехэтажных домов улучшенной планировки общей вместимостью 1496 квартир. Прилегающая территория будет благоустроена, озеленена и оборудована площадками для проведения садака и стоянками.

Параллельно ускоренными темпами ведется строительство социальной и медицинской инфраструктуры — современного центра здоровья и Дома быта.