Архитектурно-строительный вуз Туркменистана совершенствует подготовку специалистов

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт (ТГАСИ) готовит специалистов 32 специальностей по 11 направлениям, бакалавров по 13 направлениям. В состав вуза входят 8 факультетов и 28 кафедр. Здесь обучают специалистов архитектурно-строительной, жилищно-коммунальной, химической, энергетической, промышленной и дорожно-транспортной отраслей.

Согласно постановлению Президента Туркменистана, 29 марта 2023 года в институте открыли факультет гражданской обороны. В 2023-2024 учебном году в новое подразделение вуза приняли 45 студентов по трем специальностям. Всего в вузе обучаются более 4 тысяч студентов, сообщает издание CentralAsia.news.

В структуре института действуют учебно-строительный и туркмено-индийский учебно-производственный центры.

В целях разработки и поддержки студенческих проектов здесь создан Центр молодых ученых. В научно-образовательном центре «Юный архитектор», созданном на кафедре архитектурно-строительного факультета, студенты под руководством наставников разрабатывают современные проекты в электронном виде.

«Молодые строители, архитекторы во всех уголках Отчизны возводят высотные здания, мосты, дороги. Мечтая о светлом будущем, они преображают облик нашей страны. В данном контексте важен профессиональный рост в сфере архитектуры и строительства», – подчеркнул президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на церемонии закладки нового комплекса зданий вуза, которая состоялась 1 сентября 2023 года.

Профессиональные строители, выпускники вуза задействуются на грандиозных строительных площадках страны. По поручению президента Сердара Бердымухамедова правительство разрабатывает генеральный план Ашхабада на период до 2045 года.

Строительство города Аркадаг стало уникальным опытом для представителей ТГАСИ в совершенствовании теоретических знаний на практике.

В соответствии с соглашениями и контрактами, налажены эффективные отношения между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и высшими учебными заведениями ряда стран мира. Наиболее плодотворными являются связи с вузами России, Белоруссии, Индии, Италии и Румынии. Студенты туркменского вуза активно участвуют в национальных и международных профильных олимпиадах. За рубежом ими завоевано 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Напомним, что институт был учрежден Указом президента Туркменистана 25 мая 2012 года. Достижения вуза — результат созданных широких возможностей для поддержки и поощрения молодежи в Туркменистане.