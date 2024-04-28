Состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в ВТО

26 апреля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В работе заседания приняли участие члены Правительственной комиссии из числа соответствующих министерств и ведомств Туркменистана.

В рамках заседания участники подчеркнули, что возрастает значимость активного взаимодействия между Правительством Туркменистана и ВТО в контексте реализации Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы, а также Внешнеторговой стратегии страны на 2021–2030 годы.

В ходе заседания участники рассмотрели итоги работы Правительственной комиссии в 2023 году и обозначили повестку на 2024 год.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего взаимодействия, а также обменялись мнениями и рекомендациями относительно расширения сотрудничества с Секретариатом ВТО, принимая во внимание, что в июле 2020 года Туркменистан обрел статус наблюдателя в ВТО, а в феврале 2022 года в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО в Женеве, страна подала заявку на вступление в качестве полноправного члена ВТО, в результате чего было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к ВТО.