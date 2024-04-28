Лекция по изучению культурного наследия Махтумкули Фраги

25 апреля 2024 года Посольством Туркменистана в Кыргызском государственном университете имени И.Арабаева проведена лекция по изучению культурного наследия выдающегося поэта-философа Востока, классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В ходе лекции была презентована книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий», которая представляет собой источник знаний о богатой культуре и истории Туркменистана.

В заключение лекции была показана документальная кинолента о жизни и творчестве Махтумкули Фраги, которая была снята в Кыргызстане.

На протяжении 2024 года в других профильных вузах, а также общеобразовательных школах Кыргызстана, будут организованы подобные лекции в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.