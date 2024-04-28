В Туркменистане объявлен конкурс «Молодые инноваторы»

Конкурс научно-творческих работ Ýaş innowatorlar («Молодые инноваторы») объявлен в Туркменистане среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ страны.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», конкурс приурочен к 10-летнему юбилею со дня открытия Центра технологий — ведущей структуры Академии наук Туркменистана, объединяющей науку, образование и производство в мощный ресурс инновационного развития страны.

Работы на конкурс принимаются по 5 тематическим направлениям:

Химия, экология;

Физика, энергетика;

Биология, сельское хозяйство, здравоохранение и здоровый образ жизни;

Информационные технологии, математика;

Технологии и техническое творчество.

Конкурс проводится в три этапа – на уровне этрапа (города), велаята и городов Ашхабад и Аркадаг и финальный тур. Районный (городской) этап конкурса состоится 6 мая, областной этап, включая города Ашхабад и Аркадаг 20 мая и финальный тур – 10 июня.

В финальном туре конкурса примут участие по 15 работ от каждого велаята, городов Ашхабад и Аркадаг, занявшие первые три места по каждому тематическому направлению.

Проекты могут быть выполнены одним или двумя старшеклассниками. По каждому тематическому направлению жюри конкурса присуждает одно первое, два вторых и три третьих места, отмечает источник.