В Туркменистане объявлен конкурс «Молодые инноваторы»
Конкурс научно-творческих работ Ýaş innowatorlar («Молодые инноваторы») объявлен в Туркменистане среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ страны.
Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», конкурс приурочен к 10-летнему юбилею со дня открытия Центра технологий — ведущей структуры Академии наук Туркменистана, объединяющей науку, образование и производство в мощный ресурс инновационного развития страны.
Работы на конкурс принимаются по 5 тематическим направлениям:
- Химия, экология;
- Физика, энергетика;
- Биология, сельское хозяйство, здравоохранение и здоровый образ жизни;
- Информационные технологии, математика;
- Технологии и техническое творчество.
Конкурс проводится в три этапа – на уровне этрапа (города), велаята и городов Ашхабад и Аркадаг и финальный тур. Районный (городской) этап конкурса состоится 6 мая, областной этап, включая города Ашхабад и Аркадаг 20 мая и финальный тур – 10 июня.
В финальном туре конкурса примут участие по 15 работ от каждого велаята, городов Ашхабад и Аркадаг, занявшие первые три места по каждому тематическому направлению.
Проекты могут быть выполнены одним или двумя старшеклассниками. По каждому тематическому направлению жюри конкурса присуждает одно первое, два вторых и три третьих места, отмечает источник.