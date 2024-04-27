Уроженец Туркменистана Олег Кононенко и Николай Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос

25 апреля 2024 года космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили первый в этом году выход в открытый космос, сообщает vedomosti.ru.

Их главными задачами были установка научной аппаратуры «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», полное раскрытие второй панели малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука».

При наличии времени планировалось демонтировать один из двух контейнеров научного оборудования «Биориск-МСН» на «Поиске» и развернуть блок контроля давления и осаждений, а также взять пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» (эксперимент «Тест»).

Продолжительность выхода составила 6 часов 36 минут. Кононенко работал в скафандре «Орлан-МКС» №5 с красными полосками (для него это 7-й выход в открытый космос), Чуб – в скафандре с синими полосками (для него это 2-й выход).

Трансляция выхода велась на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

Это был первый выход в открытый космос для российских космонавтов в 2024 году.

Олег Кононенко родился и вырос на востоке Туркменистана, в Туркменабате. В 2019 году он удостоен звания Героя Туркменистана.