Туркменистан представлен на крупных энергетических мероприятиях в Омане

Делегация Туркменистана приняла участие в международной выставке «Нефть и энергетика Омана — 2024» и конференции «Доступные, устойчивые и эффективные источники энергии», проходивших в столице Султаната Оман Маскате, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Главной целью этих престижных мероприятий в нефтегазовой сфере стал обмен передовым опытом в области разведки, добычи и использования энергетических ресурсов. Выставка и конференция были организованы компанией «ОМАНЭКСПО» при поддержке Министерства энергетики и минеральных ресурсов Султаната Оман.

Участие туркменской делегации в столь масштабных форумах демонстрирует стремление Туркменистана расширять международное сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, осваивать современные технологии и внедрять передовые практики.