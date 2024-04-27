Таможенники Туркменистана изучали опыт стран ЕС в области дистанционного обучения

Для представителей Государственной таможенной службы Туркменистана проведена встреча с целью ознакомления с передовым опытом стран ЕС по внедрению и развитию методов и технологических возможностей системы дистанционного обучения для повышения квалификации сотрудников.

Встреча проходила в рамках пребывания в Туркменистане с 24 по 25 апреля технической миссии Программы управления границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемой ЕС. Цель миссии — разработка рекомендации и технических решений по реализации концепции дистанционного обучения в Государственной таможенной службе Туркменистана.

Встреча состоялась в Учебном центре при Государственной таможенной службе Туркменистана с участием экспертной группы Рижского технического университета. Был сделан анализ существующих технических решений, программного обеспечения, оборудования и инфраструктуры в системе обучения и повышения квалификации сотрудников. Также были разработаны технические решения и рекомендации по внедрению системы дистанционного обучения, сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.