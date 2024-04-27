Сборная Туркменистана по боксу (U22) выступает на чемпионате Азии в Астане

25 апреля в Астане, столице Казахстана, стартовал чемпионат Азии по боксу среди молодежи и взрослых до 22 лет (U22). В соревнованиях принимают участие 267 боксеров-мужчин и 168 боксеров-женщин из 26 стран.

Сборная Туркменистана в составе 20 спортсменов под руководством главного тренера Джумакулова Тенильбека также вступила в борьбу за медали.

Пожелаем нашим боксерам удачи и красивых побед!

Следить за ходом соревнований можно в прямом эфире на официальных каналах ASBC.