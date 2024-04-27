На конференции в Туркменистане обсудили историческую ценность крепости Амуль

В городе Туркменабат Лебапского велаята Туркменистана прошла Международная научно-практическая конференция «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого», передает TDH.

Мероприятие было посвящено включению средневековой крепости Амуль в транснациональный объект «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор», внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в сентябре 2023 года.

Организаторами форума выступили Академия наук Туркменистана, Национальная комиссия страны по делам ЮНЕСКО и хякимлик Лебапского велаята. К участию были приглашены туркменские и иностранные историки, археологи, этнографы и востоковеды, в том числе из Великобритании, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Накануне конференции делегаты посетили городище Амуль под открытым небом, расположенное недалеко от Туркменабата. Они ознакомились с архитектурным строением этого памятника и экспонатами местного музея, связанными со средневековым бытом.

Приветственное Обращение участникам конференции направил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он подчеркнул определяющую роль форума в раскрытии влияния крепости Амуль на развитие цивилизаций и расширении международного сотрудничества в этой сфере.

На конференции обсуждались результаты археологических раскопок на памятниках вдоль Великого Шёлкового пути, таких как Амуль, Мерв, Куняургенч. Особый интерес вызвали артефакты, свидетельствующие о расцвете средневековой материальной культуры туркменских городов.

Участники высказались за дальнейшее выдвижение исторических объектов Туркменистана, расположенных вдоль трасс Шёлкового пути, на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также были затронуты вопросы сотрудничества страны с этой структурой ООН.