Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадаг и встретился со спортсменами местного футбольного клуба, пишет TDH.

Национальный Лидер туркменского народа понаблюдал за тренировочным процессом команды на стадионе Многопрофильного спортивного комплекса.

Футбольный клуб «Аркадаг» был создан в 2023 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова и в первый же сезон выиграл чемпионат Туркменистана и национальный Кубок. Председатель Халк Маслахаты отметил эти успехи как значимое событие в спортивной жизни страны.

Национальный Лидер туркменского народа заверил футболистов, что государство будет и дальше поддерживать развитие туркменского спорта, в том числе футбола, стремясь вывести его на мировой уровень.

Подчеркнув, что в городе Аркадаг созданы все возможности для эффективных тренировок спортсменов, комфортной жизни и отдыха, футболисты выразили Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, а также Президенту Сердару Бердымухамедову признательность за поддержку и пообещали приложить все усилия для новых побед, повышая авторитет туркменского спорта на международной арене.

В завершение визита Национальный Лидер туркменского народа пожелал спортсменам больших успехов.