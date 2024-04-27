Гурбангулы Бердымухамедов встретился с директором коневодческой фирмы ФРГ

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с директором германской коневодческой фирмы Jeýkob Ferdezuçt GBR Катариной Иреной Анной Маргаретой Якоб, сообщает TDH.

Гостья прибыла в Туркменистан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных ахалтекинским скакунам, а также для обсуждения вопросов международного сотрудничества в области коневодства.

Во время беседы глава высшего органа народной власти Туркменистана подчеркнул, что ахалтекинские скакуны — бесценное наследие туркменского народа, результат многовекового труда предков. В Туркменистане созданы все условия для разведения этой элитной породы и сохранения ее чистокровности благодаря местным природным особенностям и климату.

Гостья высоко оценила гостеприимство и организацию праздничных мероприятий в Туркменистане. Она отметила честь лично присутствовать на родине легендарных ахалтекинских коней, которых давно изучает и к которым испытывает особую привязанность.

Национальный Лидер туркменского народа отметил динамичное развитие туркмено-германского сотрудничества, в том числе в коневодческой сфере, а также личный вклад Катарины Ирены Анны Маргареты Якоб в популяризацию ахалтекинской породы на международной арене и высокие награды Туркменистана, которых она была удостоена.

Директор коневодческой фирмы заверила, что считает своим жизненным кредо способствовать дальнейшему приумножению славы ахалтекинских скакунов — элиты мирового коневодства.