В рамках сессии ЭСКАТО проведена встреча по резолюции Туркменистана

На днях в Бангкоке в рамках 80-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) было проведено параллельное мероприятие по Резолюции Туркменистана «Рассмотрение условий создания Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря».

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии приняли участие Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиах Алисджахбана, делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики, представители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в ЭСКАТО, а также ведущие эксперты Комиссии.

В ходе встречи делегация Туркменистана представила презентацию о проблемах Аральского моря и проводимых в Туркменистане на государственном уровне целенаправленных работ по смягчению последствий Аральского кризиса, в том числе и в рамках Программы действий по оказанию помощи странам Аральского бассейна, отмечает источник.