В Анкаре прошли туркмено-турецкие политические консультации

Межмидовские политические консультации между Туркменистаном и Турцией прошли в Анкаре 25–26 апреля, сообщает пресс-служба туркменского МИД. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел А. Гурбанов.

В ходе первого раунда консультаций замглавы МИД Туркменистана встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Б. Акчапаром. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политике, экономике, культуре, а также региональную и международную повестку.

Особо отмечена важность контактов на высшем уровне, таких как недавний визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию на Анатолийский дипломатический форум. Рассмотрены перспективы энергетического и транспортного сотрудничества.

В рамках второго раунда политических консультаций состоялась встреча с гендиректором департамента по сотрудничеству со странами Тюркского мира и Центральной Азии МИД Турции Г. Тураном.

Стороны обсудили углубление межгосударственных связей и расширение взаимодействия, в том числе в рамках ООН. Выделена культурно-гуманитарная сфера с акцентом на образование, науку и культуру. Подчеркнута значимость регулярных межмидовских консультаций.