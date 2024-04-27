Впервые в Туркменистане прозвучит квартет №8 Дмитрия Шостаковича

Молодежный ансамбль «Камерата Ашхабада» приглашает ашхабадцев и гостей столицы на концерт, в котором будут представлены две музыкальные премьеры.

В исполнении ансамбля впервые прозвучит в Туркменистане струнный квартет №8 Д.Д. Шостаковича. Произведение написано композитором во время работы над партитурой к фильму «Пять дней, пять ночей» во время его пребывания в Дрездене. Впервые квартет №8 был исполнен 2 октября 1960 года в Ленинграде. Премьера вызвала колоссальный резонанс среди музыкантов и слушателей.

Другая премьера — сочинение Ровшана Непесова «Фраги» для скрипки с оркестром. Композиция создана в год, проходящий в Туркменистане под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В ходе музыкального вечера будут исполнены также произведения Я. Сибелиуса, Б. Мынбаева, М. Глинки, Ф. Шуберта, А. Пьяццоллы, А. Агаджикова, К. Караева, В.Мустафы-заде, Г.Нутти.

Концерт состоится 5 мая в 19:00 в киноконцертном центре «Ватан».

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам: (+993)63206040; (+993)64256336.