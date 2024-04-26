«Туркменалтын» производит сотни видов изделий из драгоценных металлов

На ювелирном заводе «Туркменалтын» («Туркмензолото»), что расположен в Туркменабате, из драгоценных металлов изготавливаются сотни видов украшений высокого качества. Работа на предприятии осуществляется на основании заказов от учреждений и граждан, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В виду большой востребованности изделий, предприятие регулярно увеличивает объемы выпускаемой продукции. Так, в прошлом году темпы роста товарного производства составили 131,49%.

Изготовляемая заводом ювелирная и сувенирная продукция реализуется в торговом центре «Алтын Амени» в Туркменабате, а также магазинах Ашхабада, Балканабата и Мары.

По случаю подготовки к празднованию Национального дня туркменского скакуна, на предприятии много заказов по изготовлению конских украшений и ценных сувениров, отмечает источник.