Туркменский дипломат принял участие во встрече с участниками конкурса Youth Ambassadors

Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев вместе со своими коллегами из Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана принял участие во встрече с участниками молодежного конкурса Youth Ambassadors.

Представители посольств рассказали участникам конкурса о текущей ситуации и перспективных направлениях сотрудничества с Россией, в том числе Республикой Татарстан.

Так, Гуйч Гараев отметил, что сотрудничество Туркменистана и Татарстана в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях занимает одно из ключевых мест. Юные участники узнали от генконсула о проведенном в Казани Международном круглом столе, посвященном 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, который был организован Генеральным консульством Туркменистана и Академией наук Республики Татарстан.

Г.Гараев отметил, что «дипломат» – это сегодня не только должность в дипломатической службе, но и стиль жизни, и подход к работе. Генконсул нашел отрадным тот факт, что молодежь сегодня проявляет большой интерес к этой профессии, изучает дипломатические навыки, этикет, протокол, обогащая их теоретическими знаниями.

В ходе мероприятия участники конкурса поделились своими идеями по дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами. Генеральные консулы выразили благодарность участникам за представленные идеи и подчеркнули значимость вовлечения молодежи в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами.

В завершении участники конкурса вручили почетным гостям памятные подарки, изготовленные своими руками. Гуйчу Гараеву был преподнесен сувенир со стихами Махтумкули Фраги на фоне мечети Куль-Шариф, сообщает пресс-служба генконсульства Туркменистана в Казани.