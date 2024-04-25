Туркменистан открыт для сотрудничества в области модернизации нефтепереработки

Государственный концерн «Туркменнефть» открыт для сотрудничества с иностранными инвесторами и компаниями в области нефтепереработки и нефтехимии. Об этом заявил председатель госконцерна Гуванч Агаджанов, выступая в Париже на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана (TEIF-2024).

В настоящий момент нефтеперерабатывающие заводы Туркменистана выпускают неэтилированные автобензины, авиационный и технический керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, печное топливо, легкий газойль, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битумы и др. Данная продукция составляет основу экспортного потенциала страны.

Туркменистан нацелен развивать и модернизировать свои нефтеперерабатывающие предприятия через внедрение новых технологий, повышать качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность и соответствие мировым стандартам, заявил Агаджанов.

«Концерн готов рассмотреть предложения от иностранных компаний по модернизации вышеназванных производств, направленные на улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, выпуск новой номенклатуры продукции, совершенствование и установку оборудования для охраны окружающей среды», — сказал Агаджанов.