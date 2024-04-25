Туркменистан озвучил прогресс по реализации проекта ТАПИ

Генеральный директор компании TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов рассказал о текущем состоянии реализации проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), выступая на Международном инвестиционном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024) в Париже.

Аманов сообщил, что Туркменистан полностью завершил строительство национальной части трубопровода. Достигнуты важные договоренности с Афганистаном по вопросам безопасности и приобретения земельных участков для прокладки труб. Пакистан также намерен включить ТАПИ в акт по защите иностранных инвестиций для привлечения международных кредиторов.

Госконцерн «Туркменгаз» ведет переговоры с зарубежными нефтегазовыми компаниями об их участии в реализации ТАПИ и разработке одного из крупнейших в мире газовых месторождений Галкыныш — ресурсной базы проекта. На финальной стадии находится согласование с Пакистаном соглашения принимающей стороны.

Аманов заявил о готовности Туркменистана ускорить реализацию проекта посредством более тесного сотрудничества с партнерами. Он отметил, что первоочередная задача в настоящий момент — строительство участка газопровода от границы Туркменистана до Герата. Это положит начало поставкам газа в Афганистан и повысит доверие инвесторов к проекту.