Туркменистан озвучил прогнозы экономического развития на 2024 год

Заместитель председателя Центрального банка Туркменистана Мердангулы Паливанов озвучил прогнозы роста национальной экономики Туркменистана на 2024 год в ходе выступления на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF-2024) в Париже.

В 2024 году предусматривается сохранить рост ВВП страны на уровне 6,3%, добиться дальнейшего стабильного развития отраслей и регионов, увеличить объем внешнеторгового оборота до 20,7 млрд долларов США, продолжить поддержку малого и среднего бизнеса, довести долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) до 71,4%.

Паливанов отметил возрастающую роль банковской системы Туркменистана в экономическом росте страны. В 2023 году отношение совокупных активов коммерческих банков к ВВП составило 75,3%, а объем банковского кредитования — 53,2% ВВП.

Политика Центробанка Туркменистана по обеспечению стабильности национальной валюты на длительную перспективу повышает инвестиционную привлекательность страны и привлекает иностранный капитал, отметил Паливанов. Объем безналичных расчетов в Туркменистане также растет — в 2023 году их доля в общей массе карточных платежей составила 43,5%.