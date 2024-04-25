Туркменистан озвучил прогнозы экономического развития на 2024 год

Туркменистан озвучил прогнозы экономического развития на 2024 год

Заместитель председателя Центрального банка Туркменистана Мердангулы Паливанов озвучил прогнозы роста национальной экономики Туркменистана на 2024 год в ходе выступления на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF-2024) в Париже.

В 2024 году предусматривается сохранить рост ВВП страны на уровне 6,3%, добиться дальнейшего стабильного развития отраслей и регионов, увеличить объем внешнеторгового оборота до 20,7 млрд долларов США, продолжить поддержку малого и среднего бизнеса, довести долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) до 71,4%.

Паливанов отметил возрастающую роль банковской системы Туркменистана в экономическом росте страны. В 2023 году отношение совокупных активов коммерческих банков к ВВП составило 75,3%, а объем банковского кредитования — 53,2% ВВП.

Политика Центробанка Туркменистана по обеспечению стабильности национальной валюты на длительную перспективу повышает инвестиционную привлекательность страны и привлекает иностранный капитал, отметил Паливанов. Объем безналичных расчетов в Туркменистане также растет — в 2023 году их доля в общей массе карточных платежей составила 43,5%.