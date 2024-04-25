Туркменистан обнародовал планы по освоению газового месторождения Галкыныш

Председатель госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев рассказал о планах по освоению крупнейшего в мире газового месторождения Галкыныш и пригласил зарубежных инвесторов к сотрудничеству в его разработке.

Информация прозвучала в ходе Международного инвестиционного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024), который проходит в столице Франции.

Завершившийся первый этап освоения месторождения на юго-востоке Туркменистана стабильно обеспечивает экспорт 30 млрд кубометров газа в год в Китай. Для наращивания поставок на 25 млрд кубометров планируется задействовать второй этап. Третий этап станет ресурсной базой для проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд кубометров в год, сообщил Бабаев.

Он отметил, что «Туркменгаз» совместно с британской Gaffney, Cline & Associates обновляет геолого-гидродинамическую модель по поэтапному освоению месторождения Галкыныш. Также объявлен тендер на строительство в стране подземного хранилища газа для нивелирования сезонной неравномерности добычи и потребления голубого топлива, а также обеспечения стабильности его экспорта.