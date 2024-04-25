Туркменистан и Франция обсудили перспективы партнерства в космической отрасли

Сегодня в Париже в рамках Международного роуд-шоу по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана прошли двусторонние встречи между руководством Агентства «Туркменарагатнашык» и французскими компаниями Thales Alenia Space и Airbus.

На встрече с Thales обсуждались вопросы сотрудничества в космической отрасли. Развитие космических технологий играет важную роль на международной арене, и Туркменистан, сотрудничая с ведущими компаниями, готов внедрять передовые разработки и продвигать космические исследования в регионе и мире.

Встреча с Airbus также была посвящена возможностям партнерства в космической сфере. Стороны подтвердили намерение сотрудничать и подчеркнули значимость долгосрочного стратегического альянса в области космоса.

Эти переговоры ознаменовали важный этап развития космической отрасли Туркменистана и закрепили его статус активного участника международных космических программ и исследований.