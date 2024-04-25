Туркменистан и Грузия рассмотрели вопросы расширения экономического сотрудничества

Прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с заместителем министра экономики и устойчивого развитии Грузии Г. Арвеладзе. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Грузии.

Встреча проходила в дружественной и доверительной атмосфере.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, рассмотрели возможности расширения торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества, дальнейшей реализации совместных проектов развития транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, создание условий для прямых контактов между бизнес-сообществами Туркменистана и Грузии.

Также были обсуждены вопросы относительно очередного заседания Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Д.Сейитмаммедов отметил, что в 2024 году широко отмечается 300-летие великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги и рассказал о торжественных мероприятиях, приуроченных к этой дате.

В завершении встречи стороны выразили уверенность, что отношения между Туркменистаном и Грузией, основанные на принципах дружбы, взаимного уважения и доверия, будут и впредь активно развиваться на благо народов двух стран.