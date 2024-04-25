Президент Туркменистана присвоил почетные звания отличившимся коневодам

Президент Туркменистана присвоил почетные звания отличившимся коневодам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о присвоении почетного звания Türkmenistanyň at gazanan atşynasy четверым отличившимся коневодам страны, передает TDH.

Почетных званий за большие достижения и добросовестный труд в деле развития коневодческой индустрии были удостоены:

  • главный специалист по селекции Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Аннаниязов Назар Базарович,
  • сейис отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мухаммедов Аманмырат Довлетмырадович,
  • сейиси отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Маммедов Маммет Реджепгелдиевич,
  • конюх отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Ходжамухоммедов Мухомметназар Ашырмухоммедович.