Президент Туркменистана присвоил почетные звания отличившимся коневодам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о присвоении почетного звания Türkmenistanyň at gazanan atşynasy четверым отличившимся коневодам страны, передает TDH.

Почетных званий за большие достижения и добросовестный труд в деле развития коневодческой индустрии были удостоены: