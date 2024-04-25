Президент Туркменистана присвоил почетные звания отличившимся коневодам
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о присвоении почетного звания Türkmenistanyň at gazanan atşynasy четверым отличившимся коневодам страны, передает TDH.
Почетных званий за большие достижения и добросовестный труд в деле развития коневодческой индустрии были удостоены:
- главный специалист по селекции Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Аннаниязов Назар Базарович,
- сейис отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мухаммедов Аманмырат Довлетмырадович,
- сейиси отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Маммедов Маммет Реджепгелдиевич,
- конюх отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Ходжамухоммедов Мухомметназар Ашырмухоммедович.