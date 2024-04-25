Президент Туркменистана принял главу дипломатии Великобритании

В Ашхабаде состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает TDH.

Стороны отметили, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Туркменистана в Европейском регионе. Отношения стран поступательно развиваются на основе взаимопонимания, дружбы и обоюдного уважения.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие туркмено-британских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность британской стороне за поддержку инициатив Туркменистана в рамках ООН, в частности Резолюции «2025 год — Международный год мира и доверия». Дэвид Кэмерон передал приветствия и пожелания от Короля Карла III и премьер-министра Риши Сунака.

Глава туркменского государства подчеркнул роль нейтралитета во внешней политике Туркменистана. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торговле, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве и новых технологиях. Затронуты вопросы изменения климата и «зеленого» роста, культурного диалога. Выражена готовность к партнерству в сфере образования, в том числе по использованию целевых программ и содействию обучению английскому языку.