Медицинский университет Туркменистана приглашает на День открытых дверей

Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 1 мая в 15.00 в конференц-зале, расположенном в главном корпусе университета.

В этот день посетители поближе познакомятся с вузом, получат ​​подробную информацию о необходимых документах для поступления в университет, специализациях, а также, учебной, научной, лечебной и культурно-общественной деятельности вуза.

Адрес университета: город Ашхабад, проспект Арчабиль, 18.

Телефоны для связи: (+99312) 48-98-51, 48-98-52.