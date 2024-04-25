Медицинский университет Туркменистана приглашает на День открытых дверей

Медицинский университет Туркменистана приглашает на День открытых дверей

Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 1 мая в 15.00 в конференц-зале, расположенном в главном корпусе университета.

В этот день посетители поближе познакомятся с вузом, получат ​​подробную информацию о необходимых документах для поступления в университет, специализациях, а также, учебной, научной, лечебной и культурно-общественной деятельности вуза.

Адрес университета: город Ашхабад, проспект Арчабиль, 18.

Телефоны для связи: (+99312) 48-98-51, 48-98-52.