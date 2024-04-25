Десять ценных рукописей стихотворений Махтумкули представлены в Париже

Десять старинных рукописей стихотворений Махтумкули Фраги стали центральными экспонатами на выставке туркменского культурного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», есть среди них полный экземпляр рукописи объемом 244 страницы, который содержит 214 стихотворений поэта. По имеющимся сведениям, эта рукопись была собственноручно переписана Молланепесом и датирована примерно серединой XIX века. В целом, в представленных рукописях объемом от 124 до 672 страниц содержатся сотни стихотворений гениального поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Данные рукописи на выставке ЮНЕСКО представляют поэта как главного символа туркменской культуры.

Эти ценные сокровища, которые нечасто демонстрируются широкой публике, сопровождает сотрудник рукописного фонда Института языка, литературы и национальных рукописей Академии наук Туркменистана Гурбангельды Назаров. В настоящее время в Институте хранится более 80 рукописей произведений поэта, которые служат ценными источниками для научных исследований.

Учёные Института поддерживают плодотворные связи с представителями научного сообщества мира, в рамках рабочих командировок за границу изучают архивные, библиотечные и музейные фонды во многих странах и регулярно привозят в Туркменистан фотокопии произведений поэта и связанных с ним рукописей, которые пополняют имеющийся рукописный фонд.