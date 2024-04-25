Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Восточного комитета германской экономики

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления туркмено-германского партнерства, передает TDH.

В ходе встречи Хармс передал приветствия и наилучшие пожелания от Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Канцлера ФРГ Олафа Шольца. Глава высшего органа народной власти Туркменистана в свою очередь подчеркнул плодотворность сотрудничества двух стран практически во всех сферах.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечалось эффективное взаимодействие в медицине, сельском хозяйстве, банковской сфере и транспортно-коммуникационной отрасли. Многие германские компании успешно работают на туркменском рынке.

Стороны высоко оценили разработанную в прошлом году карту стратегического сотрудничества, охватывающую проекты в энергетике, химпроме, АПК, транспортном коридоре между Европой и Китаем, «зеленой» трансформации и других сферах. Подтверждена готовность наращивать двустороннее сотрудничество и привлекать инвестиции.

В рамках встречи Национальный Лидер туркменского народа пригласил главу Восточного комитета шире использовать имеющийся потенциал, в частности, в сферах передовых технологий, «зеленой» энергетики, строительства инклюзивных и «умных» городов. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения Комитета.