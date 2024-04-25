Главы МИД Туркменистана и Великобритании провели встречу в Ашхабаде

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Государственным Секретарем по иностранным делам, делам Содружества и Развития Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также региональную и международную повестку дня.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность продолжения взаимодействия на международных площадках, особенно в рамках ООН. Они также положительно оценили подписанную накануне Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Великобритании и договорились о регулярных межмидовских консультациях.

В ходе встречи была отмечена значимость деятельности Туркмено-Британского торгово-промышленного Совета (TUKTIC) для развития торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны обозначили перспективные направления туркмено-британских отношений, включая сферы охраны окружающей среды, изменения климата, «зеленого» перехода, культуры, образования и другие.