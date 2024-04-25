В Туркменистане утвердили нормы строительства жилых домов коттеджного типа

В Туркменистане вводятся новые обязательные нормы и правила строительства индивидуальных жилых домов коттеджного типа. Соответствующий приказ издан Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и опубликован на портале правовой информации Министерства юстиции.

Документом установлен комплекс нормативных требований безопасности при проектировании и застройке коттеджей вне зависимости от используемых материалов. Документ распространяется на 1-3-этажные дома, включая реконструкцию с заменой стен.

В правилах прописаны минимальные площади жилых помещений, требования к планировке, высоте потолков, размерам дверных проемов, лестниц и другие нормы. Обязательным становится обеспечение доступной среды для людей с инвалидностью при проектировании. Определены требования к естественному освещению и теплоизоляции.

Новый документ гармонизирован с другими строительными нормами, включая правила градостроительства, пожарной безопасности и нормы для маломобильных групп населения. Приказ направлен на повышение комфорта и безопасности индивидуального жилья в Туркменистане.