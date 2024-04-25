В консульстве Туркменистана в Астрахани прошла конференция

Конференция, посвящённая 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, состоялась в здании Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г.Астрахань).

Как сообщает МИД Туркменистана, в работе конференции приняли участие члены делегации Министерства образования Туркменистана, министр образования Астраханской области, заместитель министра региональных коммуникаций Астраханской области, председатель Совета Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан» и туркменские студенты, обучающиеся в Астраханской области.

Выступившие отметили, что творчество Махтумкули Фраги оказало существенное влияние не только на культуру Туркменистана, но и на регион в целом. Было подчеркнуто, что коллекции рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги включены в Международный список «Память мира», а его 300-летний юбилей включён в список памятных дат ЮНЕСКО, отмечает источник.