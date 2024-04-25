Во Французском институте Ашхабада пройдет очередная мини-ярмарка

Во Французском институте Ашхабада пройдет очередная мини-ярмарка

27 апреля Французский институт Ашхабада устраивает очередную мини-ярмарку с творческими работами туркменских мастеров.

В этот раз будут представлены:

  • Кристаллы в украшениях Ольги Халатур

  • Ангелы в творческих работах Ирины Кирриловой

  • Куклы в чулочной технике Атаевой Джахан

  • Ахалтекинцы на холстах Фоминой Ларисы

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

  • Телефон: (+993 12) 36-83-70;
  • Е-майл: ift.culture@gmail.com