Во Французском институте Ашхабада пройдет очередная мини-ярмарка

27 апреля Французский институт Ашхабада устраивает очередную мини-ярмарку с творческими работами туркменских мастеров.

В этот раз будут представлены:

Кристаллы в украшениях Ольги Халатур

Ангелы в творческих работах Ирины Кирриловой

Куклы в чулочной технике Атаевой Джахан

Ахалтекинцы на холстах Фоминой Ларисы

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

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