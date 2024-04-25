Во Французском институте Ашхабада пройдет очередная мини-ярмарка
27 апреля Французский институт Ашхабада устраивает очередную мини-ярмарку с творческими работами туркменских мастеров.
В этот раз будут представлены:
- Кристаллы в украшениях Ольги Халатур
- Ангелы в творческих работах Ирины Кирриловой
- Куклы в чулочной технике Атаевой Джахан
- Ахалтекинцы на холстах Фоминой Ларисы
Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
- Телефон: (+993 12) 36-83-70;
- Е-майл: ift.culture@gmail.com