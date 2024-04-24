Туркменский вуз участвовал в международном форуме университетов в Москве

Делегация Туркменского государственного университета имени Махтумкули приняла участие в международном форуме «Университеты и будущее» и съезде Евразийской ассоциации университетов, прошедших в Москве, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие объединило представителей ведущих высших учебных заведений из стран СНГ, Китая, Вьетнама и других государств.

Форум посетили высокопоставленные лица, включая министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Владимира Сипягина, генсека СНГ Сергея Лебедева и других официальных гостей. Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул глобальную значимость Евразийской ассоциации университетов, объединяющей более 160 вузов.

Выступающие отметили особую роль высших учебных заведений в развитии государств и обществ, обучении и воспитании молодежи. Современные университеты — движущая сила прогресса и культурно-интеллектуальные центры планеты. Важна деятельность объединений вузов для налаживания международных связей в сфере образования.

Представитель ТГУ им. Махтумкули рассказал о создании в Туркменистане необходимых условий для развития интеллектуального потенциала молодежи. Подчеркнута значимость реформ образования, сотрудничества с зарубежными вузами и научными центрами, обмена опытом в инновациях и цифровизации.

На полях форума был подписан ряд соглашений о расширении гуманитарного сотрудничества университетов.

ТГУ им. Махтумкули является членом Евразийской ассоциации университетов с 1992 года и сотрудничает с МГУ по целому ряду направлений в сфере науки и образования.