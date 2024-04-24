Туркменистан приветствует 50-летие Расширенной программы иммунизации

С 21 по 27 апреля проходит Европейская неделя иммунизации, которая открывает годовое празднование 50-летия Расширенной программы иммунизации (РПИ).

РПИ глобальная инициатива, стартовавшая в 1974 году с целью распространения информации о преимуществах основных вакцин, рекомендованных ВОЗ для всех.

Туркменистан в числе многих стран присоединяется к празднованию 50-летия РПИ.

Представитель ВОЗ в Туркменистане Егор Зайцев отметил:

«Более трех десятилетий ВОЗ и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно работали над укреплением национальной системы здравоохранения. Партнерство в рамках РПИ традиционно являлось центральным элементом этого сотрудничества. Сегодня, при консультативной и технической поддержке Странового офиса ВОЗ в Туркменистане, страна гарантирует всем бесплатную вакцинацию против 14 инфекций в рамках национального календаря профилактических прививок».

Согласно национальным данным, население Туркменистана охвачено плановой вакцинацией на высоком уровне – 98%. Иммунизация в Туркменистане дала огромный эффект, ликвидировав такие опасные заболевания, как корь и краснуха. В 2016 году Туркменистан одним из первых ввел вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), доступную как для девочек, так и для мальчиков.

РПИ стала одним из крупнейших успехов общественного здравоохранения 20 и 21 веков, спасая до 5 миллионов жизней в год.