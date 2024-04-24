Расширенная ярмарка вакансий состоится в Ашхабаде

В Ашхабаде 8 мая состоится расширенная ярмарка вакансий, которую организуют отделы труда и занятости населения Багтыярлыкского, Беркарарлыкского, Бюзмейинского и Копетдагского этрапов столицы совместно с Ашхабадским городским комитетом Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», ярмарка вакансий будет проходить в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с 9.00 до 12.00 . В связи с этим Управление труда и занятости населения Ашхабада просит все организации, предприятия, фирмы и предпринимателей до 1 мая подать сведения о наличии вакантных мест и принять участие в проведении мероприятия.

Желающим трудоустроиться при себе иметь паспорт, трудовую книжку.

За справками обращаться: