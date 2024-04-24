Расширенная ярмарка вакансий состоится в Ашхабаде
В Ашхабаде 8 мая состоится расширенная ярмарка вакансий, которую организуют отделы труда и занятости населения Багтыярлыкского, Беркарарлыкского, Бюзмейинского и Копетдагского этрапов столицы совместно с Ашхабадским городским комитетом Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», ярмарка вакансий будет проходить в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с 9.00 до 12.00. В связи с этим Управление труда и занятости населения Ашхабада просит все организации, предприятия, фирмы и предпринимателей до 1 мая подать сведения о наличии вакантных мест и принять участие в проведении мероприятия.
Желающим трудоустроиться при себе иметь паспорт, трудовую книжку.
За справками обращаться:
- Управление труда и занятости населения г. Ашхабад (ул.Сейитназара Сейди, д.3), тел: 92-14-56
- Багтыярлыкского этрапа (Бекрова, ул. 2211, д.25), тел: 37-46-68.
- Беркарарлыкского этрапа (Бекрова, ул. 2211, д.25), тел: 37-46-67.
- Бюзмейинского этрапа (ул.Огузхана, д.8), тел: 35-12-69.
- Копетдагского этрапа (ул.Сейитназара Сейди, д.3), тел: 92-15-26.
- Ашхабадский городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана (С.Туркменбаши шаёлы, д.81), тел: 22-74-07.