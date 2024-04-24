Мероприятие, посвященное 300-летию туркменского классика Махтумкули, прошло в Абу-Даби

В здании Посольства Туркменистана в Абу-Даби состоялось мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, организованное совместно с Гуманитарной ассоциацией туркмен мира. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Во встрече приняли участие представители МИД ОАЭ, посольств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и туркменской диаспоры.

На мероприятии выступили посол Туркменистана С.Гараджаев, заместитель руководителя эмиратского отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира Насир Ахмад Ходжа Мырат оглы и другие, отметив большую значимость поэтического наследия великого поэта для мировой литературы.

В завершение участникам были вручены сборники стихов Махтумкули на арабском языке.