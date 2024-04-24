Институт экономики и управления в Ашхабаде приглашает на День открытых дверей

Туркменский государственный институт экономики и управления приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 13-14 мая в 15.00.

Посетители смогут увидеть достижения в сфере высшего образования, соответствующие мировым стандартам, ознакомиться с организацией учебного процесса; специальностями и направлениями, по которым осуществляется подготовка специалистов в институте; новыми учебными корпусами, оснащёнными самым современным оборудованием и интернетом; специализированными аудиториями и лингафонными кабинетами; выступлениями музыкального и танцевального коллективов института; работой спортивного клуба; условиями проживания студентов.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Ашхабад, 1972 (ул.Ататюрка), 73.

Телефоны: (+99312) 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29.

Веб-сайт: tsiem.edu.tm