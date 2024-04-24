Делегация Туркменистана приняла участие в праздновании 300-летия Махтумкули в Астраханской области

В Астраханской области РФ в честь 300-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги проведены праздничные мероприятия, в которых приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра образования Александром Амановым.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в состав туркменской делегации вошли деятели культуры и школьники из Ашхабада.

Возложив цветы к мемориалу «Вечный огонь славы», члены туркменской делегации посетили школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Приволжского района. Здесь были организованы праздничные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

Министр образования и науки региона Мария Шалак, обращаясь к участникам акции, отметила, что наследие великого поэта играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между Астраханской областью и Туркменистаном. Заместитель министра образования Туркменистана Александр Аманов подчеркнул в своем выступлении неоценимый вклад Махтумкули Фраги в развитие туркменской литературы и культуры. Было отмечено, что произведения поэта входят в сокровищницу мировой литературы и имя Махтумкули Фраги известно во многих странах мира.

Также члены туркменской делегации посетили выставку рисунков учеников школы. В связи с девизом нынешнего года в Туркменистане был проведён также творческий конкурс эссе на тему «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Также был торжественно открыт школьный музей имени Махтумкули.