В Туркменистане прошло заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В городе Аркадаг состоялось XIV заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства в преддверии широко отмечаемого Национального праздника туркменского скакуна. Форум прошел в гибридном формате при участии зарубежных членов ассоциации, передает TDH.

Символично, что в этом году принимающей стороной мероприятия выступил новый «умный» город Аркадаг, построенный в одном из живописных мест Туркменистана — родины всемирно известных ахалтекинских коней. Международная академия коневодства имени Аба Аннаева, расположенная здесь, стала местом проведения заседания.

Приуроченная к событию выставка продемонстрировала произведения изобразительного, декоративно-прикладного, коврового и ювелирного искусства, посвященные ахалтекинцам фотоработы.

В декабре 2023 года искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это утвердило статус ахалтекинских коней как подлинного живого шедевра, созданного усилиями многих поколений туркменских коневодов и селекционеров.

По итогам заседания участники рассмотрели актуальные вопросы развития ахалтекинского коневодства. Отмечена заинтересованность отечественных и зарубежных специалистов в продолжении эффективного сотрудничества и расширении направлений деятельности, что послужит углубленному изучению феномена ахалтекинских лошадей, их исторической роли, дальнейшему обмену опытом разведения, выращивания, воспитания и тренинга «крылатых» коней, а также стимулированию просветительской деятельности.