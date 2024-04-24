В Туркменистане проходит кампания о важности вакцинации

С 22 апреля в Туркменистане стартовала ежегодная Европейская неделя иммунизации, на протяжении которой проводится широкий комплекс мероприятий, призванных повысить осведомленность граждан о важности вакцинопрофилактики. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны в статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

В медучреждениях организованы консультационные пункты и «горячие линии» для информирования родителей о преимуществах прививок. Для медицинских работников проходят практические семинары и тренинги по вопросам иммунизации. В Государственном медуниверситете им. М.Гаррыева и медицинских училищах состоялись образовательные мероприятия на эту тему.

Активная просветительская кампания развернута в СМИ, школах и других учреждениях. Проводятся конкурсы, открытые уроки, распространяются буклеты, разъясняющие необходимость своевременной вакцинации детей согласно Национальному календарю прививок. Эти меры направлены на поддержание высокого охвата иммунизацией и благоприятной эпидемической ситуации в стране.