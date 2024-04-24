В Париже стартует форум по привлечению инвестиций в ТЭК Туркменистана

Сегодня в Париже начнет свою работу Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024). Этот престижный форум организован Государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с «Туркмен Форум» и британской компанией GaffneyCline. Turkmenportal выступает официальным медиапартнером форума.

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Батыром Амановым прибыла в столицу Франции накануне старта форума, 23 апреля. Члены правительственной делегации посетили объект по очистке воды компании SUEZ, затем отправились в знаменитый Версальский дворец, Международную обсерваторию по выбросам метана и выставку «Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана», организованную в честь 300-летия великого туркменского поэта. Вечером была организована экскурсия по Парижу.

Главная цель Парижского форума – привлечение прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую, энергетическую, транспортную и коммуникационную отрасли экономики Туркменистана. На форуме будут обсуждаться перспективы сотрудничества в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, развитие возобновляемых источников энергии, а также расширение международного диалога для устойчивого развития энергетического сектора.

В работе форума примут участие ключевые национальные организации и министерства Туркменистана, включая Государственные концерны «Туркменнебит» и «Туркменгаз», Государственную корпорацию «Туркменгеология», Министерство финансов и экономики, ТКНПЗ, Государственный концерн «Туркменхимия», Министерство энергетики, NAPECO, TAPI Pipeline Company Limited и НИИ природного газа ГК «Туркменгаз». Они предоставят потенциальным инвесторам исчерпывающую информацию о новых инвестиционных проектах.

В рамках форума 24-25 апреля будут рассмотрены эффективные решения по сокращению выбросов метана и попутного газа при разработке углеводородных месторождений. Ведущие эксперты Туркменистана и ООН, представители ОПЕК, Международного энергетического агентства (IEA) и международных компаний примут участие в панельной дискуссии на тему «Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов».