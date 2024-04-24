В выставочном центре Ашхабада открылась экспозиция к Дню туркменского скакуна

В Выставочном центре изобразительного искусства в Ашхабаде открылась выставка художественных работ по случаю национального праздника туркменского скакуна.

Всего представлено 125 живописных, графических, гобеленных и скульптурных произведений, которые заняли весь верхний этаж центра, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Картины с изображением белоснежных коней часто встречаются на выставке. Так, живописное полотно Овгана Овганова «Пять белых коней» изображает бегущих навстречу зрителю белоснежных коней.

Еще одна работа — «Белый конь в лунном свете» Кутлымурата Тораева.

Джумамухамет Джуманиязов в картине «Ночной танец скакунов» передал движущихся в ночи коней: золотые рельефы на черном фоне.

Тревожностью веет от работа Ылхаса Алланазарова «Опасная встреча в горах»: если в горах встретились барс и лошадь, хорошей развязки ожидать не приходится. И все же, есть шанс на чудо.

Нурмурат Гурдов, изобразив табун лошадей, причем у каждой лошади свой индивидуальный взгляд — любопытный и вместе с тем вдумчивый.

Скульптор Байгельды Аннамедов представил художественные композиции на тему охоты. Художнику удается в малых скульптурных формах передать напряжение решающего момента охоты.

Напомним, что Национальный праздник туркменского скакуна отмечается в Туркменистане в последнее воскресенье апреля.