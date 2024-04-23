Экспорт газа из Туркменистана в Китай достиг $2,4 млрд в первый квартал 2024 года

В первом квартале 2024 года Китай импортировал туркменский природный газ на сумму $2,4 млрд, сообщает издание Nebit-Gaz со ссылкой Главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможни, в число ведущих экспортеров газа в КНР также вошли Австралия ($3,6 млрд), Катар ($3,1 млрд) и Малайзия ($1,15 млрд).

В настоящий момент туркменский газ экспортируется в Китайскую Народную Республику по трем ниткам газопровода, который проходит через Узбекистан и Казахстан. Совокупная проектная мощность трубопровода — 55 млрд кубометров в год.