Эксперт по кибербезопасности провел мастер-класс в профшколе агентства «Туркменсвязь»

В Политехнической средней профессиональной школе агентства «Туркменсвязь» прошел мастер-класс эксперта в области кибербезопасности Алламырата Туйлиева — гражданина Туркменистана, который работает в сфере информационных технологий в США.

Туйлиев является магистром в области кибербезопасности Университета Далласа и инженером по информационной безопасности компании Signet Jewelers. В своем выступлении он подробно рассказал о работе в сфере IT, информационной безопасности и кибербезопасности, а также о предстоящих задачах в этих областях.

Основное содержание встречи составили вопросы, связанные с защитой данных, передаваемых и обрабатываемых техническими средствами, разработкой национального метода перехода к цифровой системе, основанного на научно-технологическом и интеллектуальном потенциале страны.

Мероприятие прошло в рамках масштабной Госпрограммы по развитию цифровой экономики на 2021-2025 годы в целях подготовки высококлассных специалистов в этой области в Туркменистане.