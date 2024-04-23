Туркменские журналисты приглашаются к участию в конкурсе «Каспий без границ 2024»

Журналисты Туркменистана приглашаются к участию в XI конкурсе «Каспий без границ». Прием заявок на лучшую журналистскую работу уже стартовал.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в этом году ежегодный конкурс проводится по следующим номинациям:

«ФотоКаспий» (лучшая фоторабота о межгосударственном сотрудничестве стран Каспийского региона в сфере экономики, экологии, культуры, образования и туризма);

«Человек и море» (лучшая конкурсная работа, посвященная вопросам экологии Каспия);

«Открывая страны Каспия» (лучшая конкурсная работа, посвященная вопросам культуры, достопримечательностей и туризма);

«Каспий – территория здоровья» (лучшая конкурсная работа, посвященная вопросам спорта, здорового образа жизни);

«Свежий взгляд» (лучшая конкурсная работа по любой из номинаций, представленная участниками в возрасте до 30 лет).

К участию в конкурсе приглашаются СМИ, творческие группы, объединения и авторы из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Конкурсную заявку необходимо отправить до 1 июля 2024 года на адрес электронной почты kaspcontest@astrobl.ru

На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных СМИ, интернет-изданиях, размещенные в теле-, радиоэфире в период с 12 июня 2023 года по 9 июня 2024 года.

Форму заявки и другие подробности проведения творческого состязания можно найти на портале исполнительных органов государственной власти Астраханской области, отмечает источник.