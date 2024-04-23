Туркменистан и Румыния укрепляют транспортное сотрудничество

В Бухаресте прошли заседания туркмено-румынских рабочих групп по вопросам транспортного сотрудничества — 3-е заседание Совместной комиссии по автомобильному транспорту и 4-е заседание рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Туркменскую делегацию возглавлял руководитель Агентства «Туркменавтоулаглары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Г.Акмамедов.

В ходе встреч стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей и перспективы взаимовыгодного партнерства в транзитно-транспортной сфере. Отмечен высокий уровень сотрудничества между странами и возможности его расширения в области грузовых автомобильных перевозок.

По итогам мероприятий были подписаны протоколы обоих заседаний.